В Челябинске арестовали горе-мамашу, избившую младенца в больнице

В Челябинской области задержали женщину, жестоко избившую восьмимесячного ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следователь СКР предъявил жительнице Челябинска обвинение в умышленном причинении малолетнему тяжкого вреда здоровью. Суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу.

Напомним, инцидент произошел в августе этого года в инфекционном отделении ГКБ №8, куда доставили женщину с восьмимесячным сыном. Ребенок плакал, и мамаша решила «успокоить» его, несколько раз ударив.

По информации следственного управления СКР по Челябинской области, в результате действий неадекватной челябинки у младенца произошел разрыв внутренних органов. Причиненный вред здоровью ребенка оценили как тяжкий.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.11.19

В Челябинске и Москве задержали вербовщиков сирийских джихадистов. / В Челябинской области – самая дорогая ипотека на Урале. / Глава Челябинска назначила себе первого зама. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»