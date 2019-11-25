В Челябинске арестовали горе-мамашу, избившую младенца в больнице

В Челябинской области задержали женщину, жестоко избившую восьмимесячного ребенка.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», следователь СКР предъявил жительнице Челябинска обвинение в умышленном причинении малолетнему тяжкого вреда здоровью. Суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу.
Напомним, инцидент произошел в августе этого года в инфекционном отделении ГКБ №8, куда доставили женщину с восьмимесячным сыном. Ребенок плакал, и мамаша решила «успокоить» его, несколько раз ударив.
По информации следственного управления СКР по Челябинской области, в результате действий неадекватной челябинки у младенца произошел разрыв внутренних органов. Причиненный вред здоровью ребенка оценили как тяжкий.
Расследование уголовного дела продолжается.
Челябинск, Виктор Елисеев
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