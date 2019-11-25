Жительница Южного Урала искалечила маленького сына

Жительница Челябинской области искалечила маленького сына.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ предъявили обвинение женщине в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего).

По версии следствия, в августе текущего года обвиняемая, находясь в палате одной из челябинских больниц, нанесла несколько ударов 8-месячному сыну, которые привели к разрыву внутренних органов. Причиненный вред здоровью ребенка, по заключению эксперта, является тяжким. Ранее женщина привлекалась к административной ответственности за нанесение побоев 3-летней дочери. По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Павел Зварзин

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