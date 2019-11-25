ЕСПЧ в упрощенном порядке объединил жалобы сторонников Навального на запрет митинга в Челябинске

ЕСПЧ начал процедуру рассмотрения жалоб на запрет мэрией Челябинска митинга с участием Алексея Навального.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Европейский суд по правам человека в упрощенном порядке коммуницировал все жалобы, поданные бывшими сотрудниками Челябинского штаба Алексея Навального на отказы администрации города в согласовании проведения митинга с участием Алексея Навального осенью 2017 года. Это первый в истории Челябинска такой судебный прецедент. Об этом сообщил в социальных сетях оппозиционер Алексей Табалов.

«Напомню, что челябинский штаб (под моим руководством в то время) в течение трех месяцев подал в администрацию Челябинска 72 заявки на проведение митинга для проведения встречи с Алексеем Навальным. И мы получили ровно 71 отказ. Администрация города сильно не заморачивалась в обосновании своих отказов и тупо все 71 раз писала нам, что все имеющиеся в городе площадки каждый раз были заняты с утра и до вечера. Естественно, что по факту ничего на этих площадках не происходило, было лишь упертое желание не дать нам провести встречу с Алексеем Навальным. Практически все отказы были подписаны в то время заместителем главы города Натальей Котовой», – напомнил политик.

Все отказы штаб обжаловал в суде, но до Верховного суда РФ дошли не более десятка дел, восемь из которых и послужили основаниями для подачи жалоб в ЕСПЧ. Все жалобы были поданы в конце 2018 – начале 2019 года, теперь они объединены. До марта 2020 года ЕСПЧ дал правительству России время для представления своих возражений, после получения которых суд вынесет свое решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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