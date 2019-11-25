Травматолога-взяточницу из Магнитогорска отправили за решетку

Травматологу-взяточнице в Магнитогорске грозит реальное лишение свободы вместо назначенного за взятки штрафа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, ожидать рассмотрения представления судебного пристава-исполнителя о замене наказания должница будет в заключении – 20 ноября Правобережный районный суд Магнитогорска отправил ее под арест на 30 суток.

Женщина была признана виновной в получении взятки, служебном подлоге и подделке документов. Работая врачом-травматологом, она за взятки оформляла листки нетрудоспособности. В суде были доказаны 22 преступления, за которые ей назначено наказание в виде двух штрафов на общую сумму 900 тысяч рублей и запрета заниматься врачебной деятельностью, связанной с выдачей медицинских документов, имеющих юридические последствия, сроком на три года.

«С бывшего врача за период с возбуждения исполнительных производств было взыскано порядка 230 тысяч рублей. Женщину неоднократно предупреждали о возможной замене наказания, но она не торопилась исполнять приговор. Хотя источник дохода, правда, неофициальный, у нее был – она без лицензии оказывала косметические процедуры и даже проводила операции. Продвигала она свой бизнес в соцсетях и продолжает заниматься этим и в настоящее время», – рассказали в ведомстве.

Судебный пристав-исполнитель неоднократно обращалась в суд с представлением о замене наказания, но суд отказывал в удовлетворении в связи с неявкой осужденной в суд. Должница была объявлена в розыск, найдена, доставлена в суд, где ее поместили под арест. Срок ареста 30 суток. В этот период суд рассмотрит представление судебного пристава-исполнителя о замене штрафа на иной вид наказания. Не исключено, что врач-взяточница отправится в места лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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