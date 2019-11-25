В Еманжелинске вынесли приговор по делу о многомиллионных долгах за газ

В Еманжелинске директор и учредитель теплоснабжающей организации осуждены за хищение средств, предназначенных для оплаты потребленного газа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 25 ноября Еманжелинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора и учредителя ООО «Уралсервис». Они признаны виновными причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере, а также злостном неисполнении решения суда.

«В суде установлено, что соучастники с 2017 года по 2018 год, осуществляя фактическое руководство деятельностью ООО «Уралсервис», собирали платежи с населения в виде оплаты за потребленные услуги, предоставляя поставщикам ресурсов ложные сведения об отсутствии денежных средств, необходимых для оплаты по договорным обязательствам», – рассказали в надзорном ведомстве.

Вместо расчета с поставщиками южноуральцы переводили деньги на расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций, оказывали благотворительную помощь, покупали ценные бумаги.

Своими действиями они причинили ООО «Новатэк-Челябинск» материальный ущерб на сумму более 41 миллиона рублей, АО «Газпром газораспределение Челябинск» более 6 миллионов рублей, ПАО «Челябэнергосбыт» более 7 миллионов рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы прокурорской проверки.

Судом учредителю назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, бывшему директору – 2 года 6 месяцев лишения свободы, обоим с отбыванием наказания в колонии поселении. При этом собственник компании уже находится в местах лишения свободы, отбывая наказание за совершение аналогичного преступления.

Судом оставлен ранее наложенный арест на имущество обвиняемых (земельные участки, квартиры, коттедж, автомобиль, блочная котельная, ценные бумаги) всего на общую сумму более 52 миллионов рублей.

Гражданский иск потерпевших будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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