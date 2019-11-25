На Южном Урале двухлетний ребенок выпал с четвертого этажа

В Коркино ребенок упал из окна четвертого этажа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в воскресенье, 24 ноября, в Коркино. В городскую больницу доставили двухлетнего ребенка. У малыша диагностировали перелом ключицы.

По данному факту организована доследственная проверка. По информации следственного управления СКР по Челябинской области, по предварительным данным, ребенок, оставшись без внимания взрослых, оперся на москитную сетку открытого окна. Конструкция не выдержала веса, и малыш выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома.

Проведение проверки находится на контроле руководителя следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.11.19

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