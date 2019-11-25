В Челябинской области школьник впал в кому после поединка ММА

12-летний магнитогорец впал в кому после нокаута на турнире по боевым единоборствам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 24 ноября, во время открытого турнира по смешанным боевым искусствам ММА в Агаповке.

В ходе одного из поединков 12-летнего школьника отправили в нокаут. Через несколько минут, уже вне ринга, мальчик потерял сознание. В больнице Магнитогорска, куда отвезли спортсмена, южноуралец впал в кому.

При этом в региональном министерстве физической культуры и спорта утверждают, что никаких нарушений при организации соревнований допущено не было, а у ребенка были необходимые для участия в состязаниях медицинская справка и разрешение родителей.

В больнице мальчику сделали экстренную операцию. «Магнитогорские нейрохирурги провели черепно-мозговую операцию с помощью коллег из Челябинской областной детской больницы, которые дистанционно консультировали их с помощью телемедицины. Сейчас у мальчика стабильное состояние», – приводит «Верстов.Инфо» слова сотрудников министерства здравоохранения Челябинской области. В дальнейшем школьника планируют перевести для продолжения лечения в челябинскую клинику.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.11.19

Дело к выборам: федеральные телеканалы рискуют лишиться вещания в прайм-тайм в регионах. / На Южном Урале двухлетний ребенок выпал с четвертого этажа. / Совет Федерации поддержал закон о признании граждан РФ иностранными агентами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»