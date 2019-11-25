Власти Челябинской области потребовали отказаться от использования химии при уборке снега

Глава Южного Урала Алексей Текслер потребовал кардинально изменить подход к содержанию автомобильных дорог.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Алексей Текслер провел совещание по развитию улично-дорожной сети Южного Урала, на котором обсудили реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», планы дорожных работ на 2020 год. Особое внимание уделили вопросу содержания улично-дорожной сети: глава региона поставил задачу отказаться от использования химических реагентов.

«Первоочередная задача – обеспечить качественное содержание автомобильных дорог в зимний период. Необходимо использовать новые технологии. У подрядчиков должны быть наработаны необходимые компетенции, в достаточном количестве присутствовать дорожная техника. Нужно кардинально изменить подход к уборке улиц, таких ситуаций больше быть не должно: засыпал город реагентами и ждешь, когда растает. Сейчас у нас даже маленький снегопад превращается в проблему», – подчеркнул Алексей Текслер.

Глава Челябинска Наталья Котова доложила о работе по выбору новых подрядчиков, которые будут заниматься содержанием улично-дорожной сети южноуральской столицы. Администрацией разработаны новые критерии приемки выполненных работ на улицах города, особое внимание уделено технологиям и применению реагентов. Для оперативного реагирования на неблагоприятные погодные условия территория Челябинска разделена на зоны. В каждой из них выделены приоритетные направления с учетом интенсивности дорожного движения. По словам главы города, действующий подрядчик закончит свою работу 31 декабря 2019 года, новый исполнитель работ будет определен до конца декабря и с ним заключат контракт на два с половиной года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.11.19

В Госдуму внесены поправки к закону о Росгвардии: сотрудников обяжут представляться и показывать удостоверение. / В Челябинской области школьник впал в кому после поединка ММА. / Дело к выборам: федеральные телеканалы рискуют лишиться вещания в прайм-тайм в регионах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»