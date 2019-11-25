Известный бизнесмен-банкрот из Челябинска вчинил МВД иск на 10 миллионов рублей

Челябинский предприниматель потребовал с МВД 10 миллионов рублей за уголовное преследование.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший директор «Радио Континенталь» Григорий Ройзман обвинил МВД в нарушении права на уголовное судопроизводство в разумный срок, пишет Znak.com, потребовав выплатить компенсацию в 10 миллионов рублей – по 2 миллиона за каждый год уголовного преследования бизнесмена.

Иск был подан в Челябинский областной суд в октябре этого года. Представители челябинца заявляют, что уже пять лет он фигурирует в качестве обвиняемого и подозреваемого. Сам Ройзман настаивает на полной своей невиновности. Однако, суд, состоявшийся в конце прошлой недели, отказал в удовлетворении иска. Решение не вступило в законную силу.

Напомним, Григорий Ройзман является фигурантом нескольких уголовных дел. Наиболее нашумевшее из них касается мошенничества при организации школьного питания.

В августе этого года арбитражный суд Челябинской области признал его банкротом из-за долга в 135,4 миллиона рублей перед ЗАО «Уральский завод медного кабеля».

Челябинск, Виктор Елисеев

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