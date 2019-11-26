Стоимость главного ледового городка Челябинска уронили на 35%

Контракт на возведение ледового городка на площади Революции в Челябинске подешевел на 3 миллиона рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аукцион на выполнение работ по строительству, содержанию и последующему демонтажу ледового городка на главной площади Челябинска выиграла индивидуальная предпринимательница из Перми Елена Сухоносова. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

При начальной цене контракта в 8 миллионов 250 тысяч рублей, бизнесвумен с Северного Урала предложила выполнить работы за 5 миллионов 297 тысяч рублей, снизив стоимость более чем на 35%. При этом последние несколько лет главным ледовым городком столицы Южного Урала занималась компания «Уральский лед» из Екатеринбурга, и стоимость их работ была не менее 6,5 миллиона рублей.

ИП Сухоносова зарегистрирована в Перми в 2017 году. Основным видом деятельности является «деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки». При этом, среди дополнительных видов деятельности фигурируют «работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки», «деятельность в области художественного творчества» и «деятельность зрелищно-развлекательная прочая». По данным открытых источников, ранее ИП не работала с госконтрактами.

Горожане отнеслись к столь ощутимому снижению цены контракта. Ряд челябинцев заявили, что в итоге все придет к заключению дополнительного соглашения между ИП и мэрией и увеличению стоимости работ уже по факту.

Напомним, героями ледового городка 2019-2020 годов должны стать персонажи литературных произведений и сказок. Ледяные фигуры должны быть изготовлены к 22 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

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