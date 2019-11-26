Через неделю южноуральские одиннадцатиклассники выйдут на итоговое сочинение

Южноуральские одиннадцатиклассники 4 декабря напишут итоговое сочинение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, 4 декабря во всех регионах России одиннадцатиклассники будут писать итоговое сочинение (изложение). Его написание является условием допуска выпускников к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА) для обучающихся 11 (12) классов, экстернов.

Накануне все участники должны были подать заявление и согласие на обработку персональных данных: выпускники – в свою образовательную организацию, экстерны – в образовательную организацию по выбору. Выпускники прошлых лет подавали заявление в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.

Лицам, имеющим среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных организациях, а также получающим среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, для регистрации на итоговое сочинение (изложение) необходимо было обратиться в государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» (Челябинск, ул. Комсомольская, 20 а).

В 2019/2020 учебном году основной срок проведения итогового сочинения (изложения) – 4 декабря 2019 года. Повторно написать сочинение 5 февраля 2020 года и 6 мая 2020 года смогут обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение), не завершившие его написание по уважительным причинам. Согласно порядку проведения итогового сочинения, в дополнительный срок участники также должны подать заявление не позднее, чем за две недели до его проведения.

«Основным условием для получения оценки «зачет» и допуска к ГИА является соблюдение двух требований – это самостоятельность и выполнение минимального объема работы (сочинение – 250 слов, изложение – 150 слов), а также положительный результат по трем из пяти критериев. Рекомендуем всем участникам итогового сочинения (изложения) еще раз ознакомиться с критериями оценивания и методическими материалами к подготовке, опубликованных на сайте ФИПИ в разделе «Итоговое сочинение». Сочинение должно соответствовать теме, с четко выстроенной логикой рассуждения. Чтение интересных книг и умение размышлять над прочитанным помогут участникам аргументировать свою позицию, подкрепив примерами из литературных произведений», – сообщила начальник управления начального, основного и среднего общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

Напомним, уже известны тематические направления итогового сочинения 2019/2020 учебного года: «Война и мир» – к 150-летию великой книги», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она». Сами темы сочинения станут известны за 15 минут до начала экзамена, это будет экзаменационный комплект из 5 тем сочинений (текстов изложений) из закрытого перечня, по одной теме от каждого открытого тематического направления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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