На Южном Урале легковушка влетела под грузовик ГУФСИН. Есть погибшие

В Челябинской области автозак ГУФСИН расплющил иномарку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» авария произошла сегодня утром в Сосновском районе. О ДТП очевидцы рассказали в социальных сетях.

По информации УГИБДД по Челябинской области, в 08:10 на 6 км магистрали Рощино – автодорога подъезд к городу Екатеринбургу 32-летняя автоледи, управляя автомобилем «Рено», выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем КАМАЗ.

В результате столкновения женщина, управлявшая иномаркой, скончалась на месте. По словам очевидцев, второй участник ДТП принадлежит ГУФСИН.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.11.19

Через неделю южноуральские одиннадцатиклассники выйдут на итоговое сочинение. / В России дольщики смогут получить деньги на ремонт новой квартиры. / Стоимость главного ледового городка Челябинска уронили на 35%. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»