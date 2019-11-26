Южноуральский бюджет принят в первом чтении

Южноуральский бюджет в 2020 году впервые превысит 200 миллиардов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства финансов Челябинской области, региональный бюджет Челябинской области на 2020-2022 годы рассмотрен на публичных слушаниях и принят депутатами регионального законодательного собрания в первом чтении.

Представляя проект главного финансового документа региона на 2020-2022 годы, министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын сообщил, что доходы рассчитаны на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития в сумме 175,4 миллиарда рублей – на уровне первоначального плана текущего года. В том числе 80% из них регион получит за счет собственных – налоговых и неналоговых – поступлений.

Объем федеральных средств, выделенных Южному Уралу на 2020 год, составит 38,7 миллиарда рублей и увеличится к изначально планируемому уровню текущего года на 22%. Около 40% объема трансфертов – это ресурсы на реализацию приоритетных национальных проектов. Министр финансов заострил внимание, что губернатором Челябинской области Алексеем Текслером перед органами власти поставлена задача по максимуму использовать возможности для привлечения дополнительных федеральных ресурсов по конкретным отраслям.

Расходы областного бюджета на 2020 год впервые в истории Южного Урала запланированы на уровне более 200 миллиардов рублей. Объем расходов увеличился после окончательного принятия федерального бюджета и дополнительного распределения соответствующих трансфертов. Новые параметры главного финансового документа региона будут уточнены к его второму чтению.

Около 70% бюджета составят затраты по социальным статьям. В частности, расходы в здравоохранении увеличены на 18%, в образовании – на 11%, в сфере физкультуры и спорта – на 42%, финансирование мер социальной поддержки вырастет на 31%.

Инвестиционная составляющая занимает менее 20% бюджета 2020 года. Объем вложений в дорожное хозяйство увеличен в полтора раза, в жилищно-коммунальную сферу – на 27%. Особое внимание уделено модернизации коммунальных объектов (рост расходов в 1,5 раза), газификации муниципалитетов (прирост 43%), защите прав обманутых дольщиков (рост в 22 раза).

Рассчитанный на 2020 год дефицит в сумме 22 млрд рублей обеспечен такими источниками покрытия как остатки текущего года и займы, прибегать к которым планируется только после исчерпания других возможностей. «Несмотря на то, что проект бюджета включает в себя заимствования, в планируемом периоде Челябинская область, по оценке Минфина России, останется регионом с высоким уровнем долговой устойчивости и низкими финансовыми рисками», – подчеркнул министр финансов.

После одобрения проекта бюджета участниками публичных слушаний документ был принят в первом чтении депутатами законодательного собрания региона. Окончательное утверждение бюджета на 2020-2022 годы состоится в декабре.

Челябинск, Виктор Елисеев

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