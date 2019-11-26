В Златоусте на территории бывшего скотомогильника обнаружили кровавые отходы

В Златоусте обнаружена свалка биологических отходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Златоусте противостояние между зоозащитниками и местным бизнесменом выходит на новый виток. Теперь на территории бывшего скотомогильника, арендуемой четой Скородумовых, гражданские активисты обнаружили опасные биологические отходы. Впрочем, предприниматели уверены: новая находка – провокация.

Напомним, ранее бизнесменов, занимающихся отловом безнадзорных собак, обвинили в жестоком обращении с животными. Предприниматели это обвинение категорически отметают.

Вчера в сообществе «Инцидент Златоуст» появилась информация о страшной находке. «Кроме отлова бездомных собак ИП Скородумова С.С. осуществляет по договору утилизацию (сбор, транспортировка, обезвреживание) медицинских отходов классов опасности «Б» и «В». По факту предприниматель осуществляет только вывоз отходов из больниц и ветеринарных клиник, – заявили представители сообщества. – На данной территории складируются биологические отходы Класса «Б» – эпидемиологически опасные отходы (загрязненные выделениями пациентов); и Класса «В» – чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы (контактировавшие с больными инфекционными болезнями). И наиболее «медицинскими» являются отходы групп «Б» и «В». Их опасность заключается в риске распространения опасных инфекций, поэтому они, наряду с биологическими отходами, должны подвергаться обязательному обеззараживанию (дезинфицированию)".

Активисты опубликовали видео и фотоснимки. На кадрах видны медицинские материалы и инструменты (использованные шприцы, капельницы, иглы, перчатки, пеленки и т.д.), остатки органического происхождения (части тканей и органов) образующихся при проведении операций и пробирка с пробой ВИЧ-Гепатит С.

В пятницу 22 ноября по заявлению полицией и прокуратурой был проведен осмотр территории скотомогильника. Проводится проверка. Между тем, сами предприниматели заявляют, что медицинские отходы ежедневно сжигают в специальной печи. Фото и видео, предоставленные общественниками они считают провокацией.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.11.19

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