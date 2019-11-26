В Чебаркуле возбуждено уголовные дела по фактам смерти в больнице от пневмонии

В Чебаркуле возбуждено два уголовных дела по факту смерти от пневмонии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история началась весной 2018 года. В апреле 49-летняя горожанка почувствовала себя плохо: у нее поднялась температура и начался кашель. Вызванный на дом участковый врач решил, что состояние тяжелое и предложил госпитализацию, но женщина отказалась: она сама работала в больнице и надеялась справиться собственными силами. Но не смогла.

В больницу ее привезли уже практически при смерти. Но, по словам родственников, в приемном покое помощь оказывать не торопились: потребовали сдать анализы мочи и крови, несмотря на то, что больная практически не могла двигаться. И только когда выяснилось, что содержание кислорода в крови опустилось до критических отметок, женщину отправили в реанимацию. Этой же ночью пациентка скончалась: посмертно у нее диагностировали пневмонию и эмболию легкого.

Сразу после похорон помощь понадобилась дочери умершей женщины: у нее развились подобные симптомы. Но 24-летняя жительница Чебаркуля от госпитализации тоже отказалась, списав все на нервный срыв, вызванный смертью матери. И через несколько дней попала в реанимацию. На вторую ночь в больнице ее состояние настолько ухудшилось, что родные, подняв все свои связи, родственники добились ее перевода в Челябинск. Однако спасти молодую горожанку тоже не удалось: она скончалась от двустороннего воспаления легких и септического шока.

Несмотря на то, что женщины затянули с обращением в больницу, родственники считают, что в обоих случаях к смерти привели ошибки врачей. Мать и бабушка погибших – сама бывший медик – заявила, что внучке назначали несовместимые лекарства. А в те ночи, когда умерла старшая из женщин и резко ухудшилось состояние младшей, в реанимации дежурил один и тот же врач.

Пожилая горожанка обратилась в правоохранительные органы с требованием привлечь врачей к ответственности. После ряда проверок следственный комитет возбудил уголовные дела по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».

Чебаркуль, Павел Зварзин

Чебаркуль. Другие новости 26.11.19

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