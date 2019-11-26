Убийцу южноуральской школьницы признали невиновным

Прокуратуре не удалось доказать попытку изнасилования 14-летней девушки ее убийцей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 26 ноября, Челябинский областным судом повторно рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Сатки, осужденного в ноябре 2018 года региональной судебной инстанцией за убийство 14-летней школьницы. Вместе с тем, обвинение настаивало также на том, что непосредственно перед убийством южноуралец пытался изнасиловать девушку. Однако, по этому пункту суд его оправдал.

В апреле 2019 года Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ рассмотрела апелляционное представление и жалобу потерпевшей по уголовному делу и отменила приговор, вернув уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда.

Органы предварительного расследования настаивали, что саткинец, ранее неоднократно судимый за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и страдающий расстройством сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной педофилии, что утром 24 июля 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на девочку именно с целью изнасилования. Но школьница оказала активное сопротивление, начала звать на помощь и попыталась убежать. Тогда он, понимая, что в противном случае придется отвечать за попытку изнасилования несовершеннолетней, нанес девочке множество ударов ножом, в результате чего она погибла на месте.

Действия злоумышленника органом следствия квалифицированы как попытка изнасилования несовершеннолетней и убийство с целью сокрытия другого преступления. Государственный обвинитель настаивал на виновности подсудимого по всему объему предъявленного обвинения.

Суд, исследовав представленные доказательства, счел недоказанным обвинение в покушении на изнасилование несовершеннолетней и оправдал его, осудив за совершение убийства, приговорив его к 14 годам лишения свободы с отбытием первых 5 лет лишения свободы в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

С учетом позиции стороны обвинения, свое мнение о законности или незаконности приговора суда сторона обвинения выскажет после тщательного изучения копии приговора и протокола судебного заседания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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