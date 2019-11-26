В Челябинской области уволили районного начальника полиции

Высокопоставленного полицейского Южного Урала уволили после служебной проверки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», служебная проверка в отделе МВД по Пластовскому району Челябинской области закончилась увольнением начальника отдела и его подчиненного.

Оба полицейских уволены по отрицательным мотивам, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. По некоторым данным, речь может идти о нарушении антикоррупционного законодательства: якобы, полицейские владели компанией по организации пассажирских перевозок. Однако, официально эта информация не подтверждена.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.11.19

Убийцу южноуральской школьницы признали невиновным. / Смерть утопии «свободного рынка»: новый глобальный кризис уничтожит современную экономику. / В Чебаркуле возбуждено уголовные дела по фактам смерти в больнице от пневмонии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»