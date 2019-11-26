Школы Южного Урала достигли эпидпорога по ОРВИ и гриппу

В Челябинской области появились первые признаки эпидемии ОРВИ и гриппа.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, за 47 неделю 2019 года в регионе зарегистрировано 21 тысяча 975 случаев ОРВИ, показатель составил 66,7 на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 8,3%.

Уровень заболеваемости ниже порога на 6% по всем возрастным группам, за исключением детей 7-14 лет. Заболеваемость данной группы соответствует уровню эпидпорога.

По состоянию на 22 ноября привито свыше 1,1 миллиона жителей. Вакцинацию против гриппа в рамках Национального календаря осуществляют муниципальные и государственные медицинские организации, также прививки против гриппа проводятся в медицинских кабинетах детских дошкольных, общеобразовательных и средних специальных образовательных организаций, на здравпунктах предприятий и при выезде прививочных бригад.

За счет личных средств можно привиться против гриппа в частных медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление вакцинопрофилактики.

«В настоящее время в Челябинской области ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями оценивается как не эпидемическая. Сезонный подъем заболеваемости вызван циркуляцией преимущественно риновирусов и вирусов парагриппа, при проведении лабораторных исследований вирусы гриппа не выделялись», – констатировали в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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