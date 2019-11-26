«Незамерзайка» с инеем: в Челябинской области почти нет качественной стеклоомывающей жидкости

В Челябинской области эксперты проверили качество «незамерзайки», предлагаемой автомобилистам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», почти все образцы стеклоомывающей жидкости, исследованные специалистами испытательных центров Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в Челябинске, провалили проверку. Испытания выдержал лишь один образец из десяти, приобретенных в магазинах и АЗС Челябинска. Совместное исследование провели ФБУ «УРАЛТЕСТ» (Екатеринбург) и ФБУ «Челябинский ЦСМ» Росстандарта.

В Челябинске купили 10 образцов продукции: 3 – производства Челябинской области, по 2 – Московской и Калужской областей и по 1– Москвы, Санкт-Петербурга и Нижегородской области. Согласно маркировке, их можно было использовать при температуре от минус 20 до минус 30 градусов по Цельсию, объем варьировался от 3 до 5 литров, стоимость – от 129,99 до 399 рублей за упаковку.

Специалистов Росстандарта интересовали соответствие номинального объема проданной жидкости фактическому, температура кристаллизации и содержание в жидкости метанола, запрещенного к использованию при производстве «незамерзайки» в 2017 году.

По результатам испытаний только 20% образцов показали полное соответствие информации, размещенной на этикетке, также в них не обнаружен метанол. Еще одна из изученных проб является пограничной: при заявленной температуре замерзания -10 ℃ кристаллизация началась при минус девяти.

Еще два образца не дотянули до обещанных минус 20 всего 3 градуса (кристаллизация началась при минус 17). На 30-градусные морозы реализуемые в Челябинске средства, как оказалось, и вовсе не рассчитаны.

«Использование некачественной стеклоомывающей жидкости при низких температурах чревато проблемами: замерзание в бачке омывателя, насосе, шлангах и распылителях системы может привести к появлению трещин во всех ее элементах и к последующей течи, – отмечают в ведомстве. – . Кроме того, невозможность пользоваться влажной очисткой лобового стекла или мгновенное его оледенение ухудшает видимость и повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, особенно в темноте, составляющей большую часть суток в зимний период.

В трех случаях из десяти обнаружен метанол – его использование при производстве такого рода продукции запрещено. Наибольшую опасность метиловый спирт представляет при употреблении внутрь, но вдыхание паров метанола, исходящих от незамерзающей стеклоомывающей жидкости, в течение длительной поездки в автомобиле также может нанести вред здоровью».

Интересно, что в Челябинске единственным образцом, прошедшим все тесты, оказалась «незамерзайка» местного производства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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