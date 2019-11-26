В Челябинске уничтожили еще одно знаменитое дерево – торопятся освоить бюджет (ФОТО)

В Челябинске расправились с еще одним знаменитым деревом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», под нож (точнее, – бензопилу) пустили роскошное растение, тенистым шатром раскинувшееся с западной стороны площади перед публичной библиотекой.

Здесь и далее фото Льва Владова

Но что я точно понимаю: перекладывание плитки в декабре (и главное зачем) не обернется ничем хорошим. Основание невозможно будет хорошо утрамбовать, плитка будет гулять и торчать. В декабре мы будем наблюдать самое страшное: чиновники в панике будут носиться по подрядчикам и искать, куда бы потратить оставшиеся деньги. А денег осталось много – бюджета на благоустройство в этом году выделили изрядно, а придумать, что сделать с деньгами и заказать проекты не успели. Или не хотели. И да, нас ждет еще один сезон спила деревьев, потому что эту работу способны делать всесезонно. И напрягаться с согласованиями не надо. Кстати, начинается последний разумный период, когда можно планировать какие-либо благоустроительные работы в следующем году. К декабрю, по-хорошему, нужно решить, а с января уже заказывать проекты, привлекать людей, создавать концепции, заказывать рабочее проектирование и сметы. Чтобы с 15 апреля заходить на благоустройство, а не с 15 ноября!»

Владов напомнил: согласно Правилам благоустройства Челябинска, сезон благоустроительных работ заканчивается 15 октября. Общественник заявил, что чиновники нарушают законы, создавая тендеры с закрытием договоров до нового года. И подчеркнул: все, что сделано на холоде, под снегом – быстро развалится. «Это разбазаривание общественного блага. С законодательством что-то не так. «Нам нужно успеть потратить деньги в этом году» – эту фразу нужно исключить из идеологии российского бюджетного планирования».

Горожан уничтожение еще одного зеленого островка в центре города возмутило:

«Зачем трогать деревья?!?! Голый, грязный, серый город!!!»

«Деревья – это естественный забор, живая изгородь, прикрывающая здания от шума и пыли, скрывающая «неприглядные домишки». К тому же это красиво. Но нет! Вместо них надо сделать глухие серые металлические заборы из профлиста, потому что потому».

«Интересно, по каким признакам они определяют зимой, что дерево сухое? Какие на это существуют пробы и почему это надо сейчас так срочно делать? В таком случае здесь должно будет расти такое же полноценное дерево!»

«А я этим летом постояла в тени этого прекрасного дерева, как будто прощалась.... Как жаль, что хочется плакать, а ещё не могу забыть яблони, цветущие розовым цветом на остановке у «Детского мира». Какой «архитектор» придумал этот «колодец»?»

«Я в своем селе давно наблюдаю: все лето разруха, в октябре-ноябре начинается благоустройство. Причем быстро и тяп-ляп. Это уже как опухоль в работе системы».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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