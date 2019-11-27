В больнице Верхнего Уфалея детей травят краской

В больнице Верхнего Уфалея больных травят краской. Об этом заявили родители маленьких пациентов, обратившись к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одно из таких обращений появилось сегодня утром в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» (ВКонтакте):

«На данный момент я нахожусь с ребёнком, которому 8 месяцев в стационаре педиатрического отделения больницы города Верхний Уфалей. Сегодня, с самого утра, этажом выше начали проводить какие-то покрасочные работы. В отделении стоит ужасный запах краски, от которого слезятся глаза, першит в горле и тяжело дышать.

Я спросила у медработницы что там происходит, она ответила, что там красят стены, а потом начнут красить коридор в отделении где нахожусь я с ребенком. В отделении очень много детей, в том числе до года, основная масса детей находится на лечении с заболеваниями дыхательных путей. На данный момент на улице холодно и открыть окна нет возможности.

Покинуть учреждение я тоже не могу, так как ребенок болен и нуждается в дальнейшем лечении в стационаре, а если продолжаться покрасочные работы, а тем более будут красить коридор нашего отделения, то в первую очередь будут страдать наши дети. Обращаться в местные органы прокуратуры считаю бесполезным, так как некоторое время назад обращались с заявлением на незаконные действия руководства больницы, в ответ получили формальную отписку. Прошу Вас, помогите, примите меры, защитите наших детей!»

Вполне возможно, что руководство больницы, как и многие другие, затеяло ремонт, так как торопится освоить бюджет, чтобы не попасть под сокращение финансирования на следующий год.

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

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