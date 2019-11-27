На Южном Урале подожгли венки у Вечного огня

В Еманжелинске подожгли венки у Вечного огня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером: вандалы подожгли 8 венков, стоявших у Стены памяти. По предварительным данным, это были дети.

Полиция начала расследование.

Еманжелинск, Павел Зварзин

Еманжелинск. Другие новости 27.11.19

В больнице Верхнего Уфалея детей травят краской. / 27 ноября ожидаются следующие события – Челябинск. / В Челябинске уничтожили еще одно знаменитое дерево – торопятся освоить бюджет (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»