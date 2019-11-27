российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 27 ноября 2019, 08:55 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты

На Южном Урале подожгли венки у Вечного огня

В Еманжелинске подожгли венки у Вечного огня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером: вандалы подожгли 8 венков, стоявших у Стены памяти. По предварительным данным, это были дети.

Полиция начала расследование.

Еманжелинск, Павел Зварзин

Еманжелинск. Другие новости 27.11.19

В больнице Верхнего Уфалея детей травят краской. / 27 ноября ожидаются следующие события – Челябинск. / В Челябинске уничтожили еще одно знаменитое дерево – торопятся освоить бюджет (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия, Скандалы и происшествия,