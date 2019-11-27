Денег нет: на Урале продолжает снижаться инфляция

Инфляция в УрФО продолжает снижаться под влиянием спроса и условий торговли.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского главного управления Банка России, в октябре 2019 года годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) составила 3,5% против 3,8% в сентябре. Темпы прироста цен продолжили снижаться под влиянием сдержанного спроса, хорошего урожая, расширения предложения на отдельных продовольственных рынках, а также на фоне укрепления рубля.

Годовая продовольственная инфляция в УрФО в октябре по сравнению с сентябрем снизилась на 0,3 п.п., до 3,7%.

В частности, продолжилось замедление роста цен на мясо из-за снижения отпускных цен производителями свинины, в первую очередь вызванного превышением спроса над предложением. С одной стороны, производители увеличили мощности по производству свинины и курятины в расчете на экспорт, а с другой – еще не все ветеринарные документы были приведены ими в соответствие с требованиями стран-импортеров, что ограничивает возможности экспорта свинины.

Перепроизводство сахара на фоне роста урожайности сахарной свеклы вынуждает рынок продолжать снижать цены, в итоге в октябре сахар в УрФО стоил на 16% меньше, чем год назад. Хороший урожай также повлиял на динамику цен картофеля: в августе-октябре 2019 года его розничные цены были ниже, чем годом ранее. В наибольшей степени это проявилось в Свердловской области, где цены на картофель в указанные месяцы были ниже уровня 2018 года более чем на 10%.

Снижение цен на продовольствие отразилось и на сфере общественного питания, в которой ускорение годового ИПЦ в предыдущем месяце было кратковременным и не нашло продолжения.

По непродовольственным товарам годовая инфляция в УрФО в октябре по сравнению с сентябрем уменьшилась на 0,2 п.п., до 2,8%.

Динамика спроса в сегменте непродовольственных товаров остается сдержанной. При этом ассортиментный ряд на большинство товаров представлен большим количеством независимых производителей и импортеров, конкуренция между которыми за поставки в торговые сети продолжает усиливаться. На фоне этих тенденций большинство товаров в годовом выражении почти не дорожает, а телевизионная техника, устройства хранения данных и средства связи продолжают дешеветь на фоне укрепления рубля и умеренного спроса.

Годовой темп прироста цен на автомобильный бензин в среднем по УрФО составляет 2,6%, на дизельное топливо – 4,1% (наибольшие показатели отмечены на юге Тюменской области – 3,6 и 6,3% соответственно). Наблюдаемый по УрФО рост стоимости топлива существенно ниже, чем в прошлом году (в октябре 2018 года годовой рост цен автомобильного бензина составлял 11,8%, а дизельного топлива – 15,8%), что в большей степени обусловлено действием демпферного механизма, способствующего стабильности цен на топливном рынке.

Темпы сезонного роста цен на зимнюю одежду снизились на фоне сдержанного спроса. Например, женская зимняя одежда (пальто и дубленки) подорожала за год всего на 0,9-1,5%, мужская (утепленная куртка) – на 1,7%, а цены головных уборов из меха держатся на уровне прошлого года.

В сфере услуг годовая инфляция в УрФО в октябре составила 4,1% по сравнению с 4,2% в сентябре.

Замедлился рост цен на услуги химчисток и прачечных – этот вид бизнеса проникает в большинство торговых центров, развиваются сетевые форматы, что способствует росту конкуренции. В финансовой сфере вслед за снижением ключевой ставки Банка России происходит снижение стоимости страховых полисов (большинство из них рассчитаны на год и в той или иной форме учитывают оценку будущей инфляции).

В октябре годовая инфляция в УрФО по-прежнему оставалась ниже общероссийского показателя в основном за счет автономных округов Тюменской области. Уровень цен в этих северных регионах значительно выше, чем на остальном Урале, а темпы их роста – более низкие (в ХМАО – 2,5%, в ЯНАО – 0,7%, в целом по Тюменской области – 2,5%), что в настоящее время обусловлено эффектом выравнивания цен между потребительскими рынками регионов УрФО. Годовая инфляция в Челябинской области составила 3,3%, в Курганской – 4,3%, в Свердловской – 4,4%.

В октябре Банк России снизил прогноз годовой инфляции в целом по России по итогам 2019 года до 3,2-3,7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая общероссийская инфляция составит 3,5-4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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