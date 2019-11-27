Челябинца обязали заплатить за нападение волка на подростка

Жителя Челябинска обязали заплатить за поведение его волка.

Как уже сообщал «Новый День», 23 марта текущего года в парке имени Гагарина зверь напал на подродстка. Мальчик вместе с матерью подошел к волку, тот сначала понюхал, а потом вцепился в ногу. У ребенка остались синяки и ссадины. Хозяин животного заявил, что мальчик виноват сам: дескать, никого не слушал, сам спровоцировал, а волк просто играл: «Повалял, потаскал – как собаки играются…»

Мать подростка обратилась в правоохранительные органы. Сначала ей отказали в возбуждении дела. Но после того, как по поводу разгуливающего по детскому парку волка высказал возмущение глава региона Алексей Текслер, процесс все-таки пошел.

Тракторозаводский районный суд Челябинска взыскал с хозяина зверя в пользу пострадавшего 15 тысяч рублей. Мужчина этот вердикт оспорил.

«Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке гражданское дело по иску законного представителя несовершеннолетнего о взыскании компенсации за вред, причиненный здоровью ребенка от нападения животного породы «волкособ», – сообщили в пресс-службе ведомства. – Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что укус собаки имел место, в связи с чем, у истца возникли основания для взыскания компенсации морального вреда. Размер компенсации определен с учетом тяжести причиненного вреда.

В апелляционной жалобе ответчик просил решение суда отменить, указывая на то, что ссадины ребенок получил при других обстоятельства, а не от нападения его собаки.

Решение вступило в законную силу».

Хозяин волка заявляет, что платить не будет и подаст в суд за клевету не только на мать мальчика, но и на всех, поддержавших ее версию, а также СМИ, освещающие эту историю.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 27.11.19

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