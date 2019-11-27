В Челябинске вынесли приговор водителю автокрана, задавившего школьницу

В Челябинске огласили приговор водителю автокрана, задавившего школьницу.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла вечером 28 сентября текущего года в Советском районе Челябинска. 50-летний водитель специализированного автокрана приближался к регулируемому перекрестку улиц Доватора и Шаумяна, где намеревался повернуть налево. В это же время на том же перекрестке по регулируемому пешеходному переходу, на зеленый сигнал светофора проезжую часть пересекала 13-летняя школьница. Но водитель автокрана не обратил внимания на девочку и совершил на нее наезд. В результате дорожно-транспортного происшествия школьница от полученных травм скончалась на месте. Сегодня Советский районный суд Челябинска приговорил водителя к трем годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Семья девочки запросила компенсацию морального и материального вреда в размере 3 млн рублей. Суд эти требования удовлетворил частично: отцу и матери погибшей девочки осужденный должен выплатить по 1 млн рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

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