В южноуральской школе ввели карантин из-за туберкулеза

В пригороде Челябинска у ребенка обнаружили туберкулез.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из вторых классов школы №6 в Копейске закрыли на карантин после того, как у одного из его учеников обнаружили туберкулез. Об этом сообщает telegram-канал «НеКопейский рабочий».

Учащиеся, контактировавшие со школьником, направлены на обследование. Здание начальной школы закрыли для проведения санитарной обработку, которую выполнят сегодня сотрудники Роспотребнадзора.

Кроме того, у ученицы шестого класса этой же школы, по данным канала, диагностировали пневмонию.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.11.19

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