Замглавы Металлургического района Челябинска получил условный срок за взятку

Бывший замглавы Металлургического района Челябинска осужден за получение взятки от предпринимателя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Металлургический районный суд Челябинска признал бывшего заместителя главы района виновным в получении взятки, а также в покушении на получение взятки в значительном размере.

Как установлено судом, в мае 2018 года между администрацией района и индивидуальным предпринимателем заключен муниципальный контракт на выполнение работ по уборке газонной травы на территории района в летний период.

Чиновник, курируя вопросы выполнения работ в рамках муниципального контракта, получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 17 тысяч 300 рублей, а также покушался на получение взятки в 10% от стоимости контракта (644 тысячи рублей) за общее попустительство с его стороны при выполнении индивидуальным предпринимателем работ, предусмотренных муниципальным контрактом.

Кроме того, он удостоверил акт, содержащий ложные сведения о выполнении указанных работ.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Также назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанных с осуществлением функций представителя власти, а также с выполнением организационно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий на срок 3 года.

Кроме того, в полном объеме удовлетворен иск прокурора района, с осужденного в пользу управления Федерального казначейства по Челябинской области взысканы 17 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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