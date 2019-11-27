российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 27 ноября 2019, 11:40 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты

«И что изменится?..» Новый терминал челябинского аэропорта принял первых пассажиров

Новый терминал челябинского аэропорта принял первых пассажиров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», терминал, на строительство которого потрачено свыше 3,5 млрд рублей, уже введен в эксплуатацию, но работы еще продолжаются. Поэтому пока терминал функционирует в тестовом режиме. По словам рабочих, недоделок еще масса. Руководство аэропорта утверждает, что на завершение работ понадобится максимум 2 недели. После этого состоится торжественное открытие.

Первыми, принятыми и отправленными из нового терминала, стали московские рейсы. В целом, пропускная способность составляет почти 900 пассажиров в час. Правда, разместиться с комфортом – то занять кресло, одновременно смогут только две трети из них.

Челябинцы отнеслись к сегодняшнему событию неоднозначно: одни сочли это первой позитивной новостью за последнее время и радуются, что наконец-то в городе появился современный аэропорт. Другие считают архитектуру терминала неудачной и недоумевают, почему нельзя было использовать современные проекты, реализованные, например, в Симферополе и Москве.

«Замах на рубль – удар на копейку. Малюсенький зал, 2 багажные ленты: аэропорт для небольшого городка, но никак не для миллионника, – критикуют новый терминал горожане. – Лучше бы сделали здесь международный сектор, а старые здания сделали сквозными, как в советское время и приспособили для внутренних линий». «Это автосалон «КИА», а не аэропорт большого города».

Некоторые не довольны новым именем аэропорта: «Нельзя называть места скопления людей в честь изобретателя оружия массового поражения. Как аукнется, так и откликнется».

Но большинство не разделяют радость от открытия терминала потому, что в Челябинске крайне скудная география полетов? Москва, Санкт-Петербург, еще несколько городов России и «полтора чартера». Горожане считают, что при таком раскладе в новом терминале смысла нет. И просят увеличить число направлений, в том числе международных: преодолевать всякий раз более 200 км до аэропорта Кольцова и обратно челябинцы считают слишком затратным и утомительным.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 27.11.19

Замглавы Металлургического района Челябинска получил условный срок за взятку. / В Челябинске вынесли приговор водителю автокрана, задавившего школьницу. / В южноуральской школе ввели карантин из-за туберкулеза. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия, Транспорт, Туризм,