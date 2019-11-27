Южноуралец, задушивший 90-летнюю старушку ради 4 тысяч рублей, предстанет перед судом

Житель Челябинской области предстанет перед судом за убийство незнакомой 90-летней пенсионерки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, заместитель прокурора региона утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданина, с банковского счета, разбое, совершенном незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженном с разбоем, а также умышленном уничтожении и повреждении имущества с причинением значительного ущерба, совершенных путем поджога.

В ходе предварительного следствия установлено, что в декабре 2018 года южноуралец втайне перевел с банковского счета матери на свою карту 160 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В январе 2019 года мужчина проник в дом 90-летней жительницы Челябинска, где стал искать ценности, которые можно похитить. Когда хозяйка дома обнаружила его у себя дома и стала звать на помощь, он напал на старушку, задушил и похитил имущество на сумму 4133 рублей. Чтобы скрыть следы преступления, поджег вещи в доме и скрылся с места происшествия.

Обвиняемый ранее неоднократно судим, содержится под стражей. По уголовному делу внучкой погибшей заявлен гражданский иск о взыскании с виновного материального ущерба и компенсации морального вреда в размере свыше 1 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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