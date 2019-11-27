Главе южноуральского района и его заму оставили условное наказание

Вступил в силу приговор главе Карталинского района Сергею Шулаеву и его первому заместителю Светлане Бровкиной.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, апелляционная инстанция отклонила жалобу прокуратуры на мягкость приговора главе Карталинского района Сергею Шулаеву и его первому заму Светлане Бровкиной.

Напомним, в сентябре этого года Карталинский городской суд признал Шулаева и Светлану Бровкину виновными в совершении должностных преступлений, нанесших муниципальной казне более 10 миллионов ущерба.

Замглавы Карталинского района задержали в июле 2017, а ее шефа – в ноябре того же года. Чиновников обвинили в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

В ходе расследования выяснилось, что в 2014 году они выдали разрешение на строительство двух многоквартирных домов, при том, что администрация района не имела таких полномочий. После этого застройщик возвел два здания, помещения в которых (14 квартир) администрация района приобрела более чем за 10 миллионов рублей.

Впоследствии жилые помещения были переданы бывшим воспитанникам детских домов по договорам социального найма. Однако в ходе проверки выяснилось, что здания непригодны для жилья: при строительстве были нарушены требования пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

В итоге, Сергея Шулаева приговорили к пяти годам лишения свободы условно, Светлану Бровкину – к трем годам условно. Кроме того, они были лишены права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, а также выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на срок 2 года 6 месяцев каждый.

Приговор обжаловала сторона обвинения, указав на мягкость наказания. Однако, суд не прислушался к аргументам прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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