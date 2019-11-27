В Челябинске церковный воришка застрял в окне храма

Молодой южноуралец наведался в храм ради пожертвований прихожан.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе охранного предприятия «Витязь», инцидент произошел на минувшей неделе, в ночь с пятницы на субботу.

Злоумышленник проник в помещение храма святого благоверного князя Александра Невского. Отогнув решетку на окне подвального помещения, он проник внутрь. Действовал оперативно и со знанием дела: вскрыл два ящика для сбора пожертвований прихожан, похитив все денежные средства. После чего нарушитель поспешил ретироваться.

Но на выходе заметил подъезжающие к церкви два экипажа охранного предприятия. Когда парень осознал, что все пути к выходу уже перекрыты, он попытался вылезти через то же окно, решетку которого он отогнул. Однако, не смог с такой же ловкостью выскочить через небольшое отверстие в отогнутой решетке и попросту застрял в нем.

Позже выяснилось, что 24-летний житель Троицка прибыл в Челябинск в поисках приключений и легкого заработка. Дальнейшей судьбой церковного воришки занимаются в Центральном отделе полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.11.19

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