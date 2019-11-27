На южноуральской трассе столкнулись две фуры и «Газель». Есть погибшие

На трассе М-5 в Челябинской области произошло смертельное ДТП.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «УралАвтодор», на 1645 км автомобильной дороги М-5 «Урал» (ближайший населенный пункт Юрюзань) произошло столкновение двух грузовых автомобилей и «Газели».
Повреждено 100 метров барьерного ограждения и 6 дорожных знаков. На участке ДТП введено реверсивное движение. На месте работают специалисты АО «УралАвтодор», сотрудники ДПС и медики.
На момент аварии осадков не было, дорожное покрытие сухое, температура воздуха минус 6 градусов Цельсия. Со слов сотрудников ДПС, в аварии погибло два человека и трое пострадало. «УралАвтодор» просит водителей скорректировать маршрут движение, а также быть внимательней на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.
О восстановлении движения будет сообщено дополнительно.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 27.11.19
Российские ученые разработали метод быстрого поиска упавших метеоритов. / «Это неэтично...» Единороссы Центрального райсовета Челябинска зарубили инициативу о возврате прямых выборов мэра. / В Челябинске церковный воришка застрял в окне храма. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube