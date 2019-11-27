Четверо челябинцев за одну ночь ограбили три магазина

Четверо челябинцев устроили дерзкий забег по булочным.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе охранного предприятия «Витязь», в ночь с 26 на 27 ноября четверо молодых людей совершили налет на кафе, расположенное по улице Бейвиля. Пробыв на объекте меньше минуты, они все же успели поживиться сладким на общую сумму 2 тысячи рублей.

Через 17 минут, сигнал тревоги поступил уже с другого объекта. На этот раз «сладкоежки» проникли уже в булочную по улице 40 лет Победы. Там челябинцы похитили ноутбук и кассовый аппарат. Действовали так же уверенно и нагло, не зная о том, что к месту происшествия уже были подтянуты три экипажа охранного предприятия. При виде бойцов ГБР правонарушители кинулись врассыпную, побросав все награбленное за ночь.

Как выяснилось позже, в эту же ночь, но часом ранее злоумышленники совершили ограбление магазина, принадлежащего одной из крупных торговых сетей. Что толкнуло молодых людей на столь дерзкий рейд, теперь выясняют сотрудники отдела полиции «Курчатовский».

Челябинск, Виктор Елисеев

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