Ставок больше нет: в Челябинске закончили прием заявок на кресло главного архитектора

На должность главного архитектора Челябинска претендуют 16 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прием заявок на включение в кадровый резерв для замещения должности главного архитектора Челябинска окончен. Об этом сообщил начальник управления информационной политики мэрии Владимир Сафонов.

В итоге на конкурс подали документы 16 человек: 11 заявок поступило из Челябинска, 3 – из Екатеринбурга и по 1 – из Озерска и Санкт-Петербурга. В числе претендентов оказался и координатор инициативной группы «Челябинский урбанист» Лев Владов.

29 ноября комиссия рассмотрит документы на соответствие конкурсной документации (все ли необходимое представлено, соответствуют ли требованиям квалификация, портфолио и т.д.). И по результатам оформит итоговый протокол со списком допущенных к очному собеседованию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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