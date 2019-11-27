Планов громадье: Челябинск, Копейск и Сосновский район объединяют в единое транспортное пространство

Правительство Южного Урала намерено создать на территории «Большого Челябинска» единое транспортное пространство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже в следующем году контроль за пассажирскими перевозками в Челябинске, Копейске и Сосновском районе может перейти в ведение правительства Челябинской области. Об этом сообщил первый заместитель регионального министра дорожного строительства и транспорта Александр Филиппов.

«Алексей Текслер поставил задачу, чтобы житель «Большого Челябинска» – это Сосновский район, Копейск и собственно Челябинск – не заметил разницу в расходах на общественный транспорт, не почувствовал, что он не живет в Челябинске. Это принцип Москвы, когда несколько пересадок проходят по одному билету, – сказал первый замминистра. – Это так называемое единое транспортное пространство».

В миндортрансе уже подготовили предложение для губернатора по перераспределению полномочий по организации пассажирских перевозок в Челябинске, Копейске и Сосновском районе и перенесению их с уровня муниципалитетов на уровень субъекта Российской Федерации, то есть правительства Челябинской области.

Для создания единого транспортного пространства необходимо будет ввести регулируемый тариф, предупредил Александр Филиппов. Это позволит проводить несколько пересадок бесплатно. При этом не обязательно, что на рынке останется один перевозчик. При введении новой схемы смогут работать и несколько перевозчиков. При этом исчезнет необходимость «гонки за пассажиром».

В миндортрансе считают, что аккумулировать средства, поступающие от пассажиров (в электронном виде – по «московской» схеме), должно областное государственное казенное учреждение. А уже оно будет распределять деньги среди перевозчиков. «Перевозчик будет получать деньги за свою работу, – объяснил чиновник. – Будут рассчитаны машиночас и машинокилометр. К примеру, автобус большого класса – 100 рублей за километр. 10 километров проехал – 1000 рублей получает. Будет жесткая система контроля через ГЛОНАСС. В случае невыполнения рейса или задержки в контракте будут предусмотрены штрафные санкции».

Если эксперимент окажется удачным, модель единого транспортного пространства можно будет «примерить» к Магнитогорской агломерации (Магнитогорск, Агаповский и Верхнеуральский районы), на связку «Еткуль – Коркино – Еманжелинск» и другие «узлы».

При этом на основных маршрутах ЕТП «Большой Челябинск» будут работать автобусы большого класса, низкопольные, на газовом топливе. Микроавтобусы класса М2 (Ford Tranzit и другие) оставят на небольших малолюдных участках. Например, соединяющих Копейск и его поселки. При этом абсолютно все перевозчики должны будут поставить платежные терминалы.

Переходным периодом станет 2020 год. За это время необходимо будет создать ОГКУ, разыграть маршруты, провести научно-исследовательскую работу (НИР) по созданию ЕТП. На НИР правительство намерено потратить до 90 миллионов рублей. Конкурс на контракт по НИР пройдет в ближайшее время, а результаты работы подрядчику необходимо представить до лета 2020 года.

Что касается челябинского электротранспорта, власти по-прежнему думают над возможностью передать его в концессию. При этом концессионеру нужно будет не только приобрести новый подвижной состав, но и обновить всю инфраструктуру (трансформаторные подстанции, рельсы и прочее).

Челябинск, Виктор Елисеев

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