В Магнитогорске подростки жестоко избили девочку, отказавшуюся встать на колени

Магнитогорские подростки избили сверстницу за отказ извиняться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в подъезде девятиэтажного многоквартирного дома. Произошедшее подростки записали на видео и выложили в социальной сети.

Сначала они заставляли девочку извиниться перед своей знакомой. При этом требовала встать на колени. Когда же школьница отказалась выполнять требования подростков, они начали пинать ее по голове и телу.

Родители девочки обратились в полицию. Все участники расправы уже установлены.

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