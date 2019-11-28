Уральские металлурги потратили больше 14 миллионов рублей на оздоровление детей

ММК направил более 14 миллионов рублей на компенсацию стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорского металлургического комбината», в нынешнем году первичная профсоюзная организация Группы ПАО «ММК» ГМПР направила на оздоровление детей членов профсоюза в загородных оздоровительных центрах более 14 миллионов рублей.

Компенсация части стоимости путевки в загородные лагеря – традиционная статья расхода профсоюзного бюджета. За последние два года общее число выделяемых средств на это направление выросло на три миллиона рублей.

Принятая в начале текущего года профсоюзным комитетом программа касается тех работников, чьи дети отправляются в период летних каникул в загородные оздоровительно-образовательные комплексы. Размер компенсации, которую получают члены профсоюза, составляет 3 тысячи 675 рублей. По итогам летней кампании 2019 года 3 тысячи 855 членов профсоюза воспользовались своим правом получения компенсации стоимости путевки в детские оздоровительные центры «Горное ущелье» и «Уральские зори», входящие в состав Детского оздоровительно-образовательного комплекса ПАО «ММК».

Кроме того, профсоюзная организация Группы ММК в этом году вновь реализовала необычный проект – профильную смену с профсоюзной тематикой сразу в двух детских центрах. В течение трех недель дети изучали тонкости и нюансы профсоюзной деятельности, кураторами смены выступили специалисты ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР.

Челябинск, Виктор Елисеев

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