российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 28 ноября 2019, 10:15 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты

Уральские металлурги потратили больше 14 миллионов рублей на оздоровление детей

ММК направил более 14 миллионов рублей на компенсацию стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорского металлургического комбината», в нынешнем году первичная профсоюзная организация Группы ПАО «ММК» ГМПР направила на оздоровление детей членов профсоюза в загородных оздоровительных центрах более 14 миллионов рублей.

Компенсация части стоимости путевки в загородные лагеря – традиционная статья расхода профсоюзного бюджета. За последние два года общее число выделяемых средств на это направление выросло на три миллиона рублей.

Принятая в начале текущего года профсоюзным комитетом программа касается тех работников, чьи дети отправляются в период летних каникул в загородные оздоровительно-образовательные комплексы. Размер компенсации, которую получают члены профсоюза, составляет 3 тысячи 675 рублей. По итогам летней кампании 2019 года 3 тысячи 855 членов профсоюза воспользовались своим правом получения компенсации стоимости путевки в детские оздоровительные центры «Горное ущелье» и «Уральские зори», входящие в состав Детского оздоровительно-образовательного комплекса ПАО «ММК».

Кроме того, профсоюзная организация Группы ММК в этом году вновь реализовала необычный проект – профильную смену с профсоюзной тематикой сразу в двух детских центрах. В течение трех недель дети изучали тонкости и нюансы профсоюзной деятельности, кураторами смены выступили специалисты ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.11.19

В Магнитогорске подростки жестоко избили девочку, отказавшуюся встать на колени. / 28 ноября ожидаются следующие события – Челябинск. / Дело экс-сити-менеджера Миасса принимает странный оборот. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,