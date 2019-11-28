Наследие олигарха Струкова: масштаб проблемы под силу только федеральному бюджету

С горящими шламоотвалами под Копейском будет разбираться Минэнерго России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, региональное правительство должно проработать план мероприятий по рекультивации отработанных угольных месторождений в Копейске. К решению проблемного вопроса подключится министерство энергетики России.

«Эта проблема имеет давнюю историю. Более века назад в заболоченной местности под Челябинском начали добывать уголь, постоянно откачивая воду. В двухтысячных годах компания «Челябинскуголь» обанкротилась, шахты не были технически ликвидированы и с годами начали затапливаться. Есть подтопления и провалы грунта. За последние 10-12 лет проводились отдельные исследования, которые не могли дать точной картины происходящего на закрытых шахтах, – отметил губернатор Алексей Текслер. – Отсутствие комплексного изучения проблемы и, как следствие, детальной оценки текущей ситуации и перспектив ее развития привело к тому, что сегодня нет научно обоснованной оценки рисков текущего положения дел».

Напомним, последние годы существования Копейский разрез был тесно связан с именем бизнесмена, руководителя комитета по экологии законодательного собрания и почетного гражданина Челябинской области Константина Струкова. Хотя формально Копейским разрезом занимался ОАО «Челябинскуголь», 62% акций которого принадлежали государству, именно Константин Струков возглавлял предприятие в момент его банкротства. Он руководил компанией с 2001 по 2006 год. В 2002 году г-н Струков начал банкротить предприятие, одновременно создавая Челябинскую угольную компанию. При этом наиболее ликвидный актив Челябинскугля – Коркинский разрез – во время процедуры банкротства перешел Челябинской угольной компании через Урикомбанк (сейчас – Уралпромбанк), совладельцем которого являлся Струков.

Еще при формально действовавшем Челябинскугле была остановлена шахта Центральная Копейского разреза. Оставшиеся шахты Комсомольская и Капитальная останавливала уже ЧУК. Рекультивацией Копейского разреза г-н Струков заниматься отказался, оставив эту «честь» государству.

Проблема попала в поле зрения главы региона, когда он во время визита в Копейск пообщался с местными жителями. Многие говорили о подтоплении частных домовладений и постоянных эндогенных пожарах на выработанных шахтах.

После этого возобновили откачку воды на бывшей шахте «Красная горнячка», которая не проводилась уже несколько лет. В результате удалось понизить уровень воды на 3,5 метра, перестало затапливать подвальные помещения и погреба жителей поселков Горняк, Ремонтно-механического завода и Новостройка.

Чтобы достичь уровня, при котором подтопление территории прекратится, в течение еще двух лет нужно откачивать по 600 тысяч кубометров, а затем не менее 200 тысяч кубометров воды в год.

Кроме того, необходимо решить еще одну проблему – возгорания хвостохранилищ. В феврале 2019 года пожары потушены на территории 1300 квадратных метров, но сейчас появились новые очаги.

Напомним, проблема подземных пожаров на берегу озера Курочкино, расположенного рядом с поселком Старокамышинск, обсуждается уже несколько лет. Пожары возникают на шламоотстойнике обогатительной фабрики, принадлежавшей Челябинской угольной компании.

Фабрика находится на консервации, а по сути, брошена «экологом»-олигархом. ЧУК в декабре 2017 года и вовсе заявила о своей ликвидации. Бороться с эндогенными пожарами, по сути, оказалось некому. В конце 2018 года ситуация с возгораниями обострилась. От жителей Старокамышинска все чаще стали поступать жалобы на смог и запах гари. А минувшей зимой власти Копейска и вовсе были вынуждены ввести в городе режим чрезвычайной ситуации.

«Масштаб проблемы не позволяет сегодня решить ее усилиями исключительно субъекта Федерации. Нужна федеральная поддержка на всех этапах, начиная с научно обоснованной оценки рисков и заканчивая комплексом технических мероприятий», – заявил Текслер.

Челябинск, Виктор Елисеев

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