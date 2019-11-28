российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 28 ноября 2019, 13:39 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты

Автовокзалы Южного Урала проверят на уязвимость для террористов

Автовокзалы Челябинской области проверит специальная комиссия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, вопрос об уязвимости южноуральских автовокзалов в ходе заседания антитеррористической комиссии поднял начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев.

«Есть пробелы в работе автовокзалов, они выпадают из поля регулирования. Предписания и требования транспортной инспекции не выполняются владельцами автовокзалов, руководством муниципальных образований. Мы контролируем весь пассажиропоток на железнодорожном и авиатранспорте, где билеты покупаются по паспортам, но на автобус билеты покупаются без паспортов», – заявил главный полицейский региона.

По словам г-да Сергеева, не везде есть работающие системы видеонаблюдения, досмотровых мероприятий почти не проводится. Начальник областного полицейского главка предложил аппарату АТК сформировать рабочую группу и в первом квартале 2020 года провести проверку на соответствие антитеррористической защищенности крупнейших автовокзалов области. А в апреле вынести на обсуждение АТК выявленные недостатки и меры по их устранению собственниками. Муниципальным же образованиям необходимо будет разработать и утвердить у всех федеральных структур паспорта безопасности объектов.

Предложение Андрея Сергеева поддержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.11.19

Наследие олигарха Струкова: масштаб проблемы под силу только федеральному бюджету. / Неадекватные решения без роста экономики: России пора «распечатывать» резервы. / Прокуратура проверила уфалейскую больницу, где жаловались на резкий запах краски. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,