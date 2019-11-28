Автовокзалы Южного Урала проверят на уязвимость для террористов

Автовокзалы Челябинской области проверит специальная комиссия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, вопрос об уязвимости южноуральских автовокзалов в ходе заседания антитеррористической комиссии поднял начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев.

«Есть пробелы в работе автовокзалов, они выпадают из поля регулирования. Предписания и требования транспортной инспекции не выполняются владельцами автовокзалов, руководством муниципальных образований. Мы контролируем весь пассажиропоток на железнодорожном и авиатранспорте, где билеты покупаются по паспортам, но на автобус билеты покупаются без паспортов», – заявил главный полицейский региона.

По словам г-да Сергеева, не везде есть работающие системы видеонаблюдения, досмотровых мероприятий почти не проводится. Начальник областного полицейского главка предложил аппарату АТК сформировать рабочую группу и в первом квартале 2020 года провести проверку на соответствие антитеррористической защищенности крупнейших автовокзалов области. А в апреле вынести на обсуждение АТК выявленные недостатки и меры по их устранению собственниками. Муниципальным же образованиям необходимо будет разработать и утвердить у всех федеральных структур паспорта безопасности объектов.

Предложение Андрея Сергеева поддержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.11.19

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