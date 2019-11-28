И что? В мэрии Челябинска признали незаконность стоянки на площади Революции (ФОТО)

Челябинские чиновники признали, что стоянка на площади Революции организована незаконно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в КУИЗО администрации Челябинска сообщили, что площадь Революции не может быть местом парковки. Об этом рассказали активисти движения «Гражданский патруль».

Общественники получили ответ на свой запрос за подписью председателя комитета Оксаны Шейкиной.

«Въезд на эту территорию ограничен дорожными знаками «Движение запрещено». В целях ограничения въезда со стороны улицы Воровского нанесена дорожная разметка в виде сплошной линии, – говорится в документе. – Размещение транспортных средств для остановки и стоянки на этой территории регулируется правилами дорожного движения, предусмотрена ответственность за данное нарушение. Контроль осуществляет ГИБДД УМВД России по Челябинску».

«Хм, интересно, а почему там по факту парковка и администрация с ГИБДД не предпринимают меры?» – задаются вопросом общественники. При этом, судя по ответу из мэрии, делать чиновники со стихийной парковкой ничего не собираются.

Впрочем, челябинцев такая позиция ничуть не удивляет. «Вот бы в Челябинске сделать такое ведомство, которое бы управляло разными сферами. Дорогами, правилами, уборкой, стройками. Говорят, это администрацией называется. Хотя, погодите – у нас тоже есть администрация. А она работает вообще?» – комментируют горожане ответ мэрии.

Напомним, парковка на площади Революции существует уже несколько лет. При этом, с каждым годом число автомобилей на ней увеличивается: первоначально они стояли только у крыльца Молодежного театра, теперь же некоторые машины выкатываются уже непосредственно на площадь Революции.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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