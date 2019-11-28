Генпрокуратура вмешалась в спор экологов и миасского бизнесмена

Комиссия Генпрокуратуры проверит обоснованность защиты Тургояка от действий коммерсантов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большая комиссия из Москвы начнет работу в Челябинске уже в понедельник, 2 декабря.

Проверка будет проводиться по поручению генерального прокурора России Юрия Чайки, отреагировавшего на жалобу миасского бизнесмена Олега Сиротина. Предприниматель пожаловался на частые проверки его деятельности на берегу озера Тургояк во время совещания по соблюдению прав бизнесменов в УрФО.

Напомним, уже несколько лет длится противостояние экологов и предпринимателя, владеющего компанией «Золотой пляж», осуществляющей деятельность на побережье памятника природы. Фирму множество раз обвиняли в изменении береговой линии Тургояка, организации строительных работ в охранной зоне озера и разведении в водоеме форели. В итоге компании выписали несколько крупных штрафов.

Теперь комиссия Генпрокуратуры должна выяснить, насколько правомерны были действия областных прокуратуры и минэкологии. При этом экологи обеспокоены тем, что московские гости не намерены ни выезжать к самому озеру, ни общаться с активистами. Проверять будут только бумаги.

В результате представители Генпрокуратуры могут составить неверное представление о происходящем и встать на сторону Сиротина. Тогда на судьбе уникального озера можно будет поставить крест, опасаются общественники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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