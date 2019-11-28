У челябинцев остался последний шанс привиться от гриппа в ТРК

В Челябинске завершается выездная вакцинация против гриппа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, последние в этом году профилактические акции по вакцинации против гриппа пройдут в ближайшую субботу, 30 ноября, в торгово-развлекательном центре «КУБа», досуговом комплексе «Импульс», ТЦ «Стрелец» и Торговом центре на Каслинской, 64.

Все желающие могут защитить себя от опасного заболевания с 10:00. В «КУБе» вакцинальные бригады будут работать до 16:00, а в «Импульсе» и «Стрельце» – до 14:00. В Торговом центре посетителей ждут с 11:00 до 15:00.

Напомним, поставить себе бесплатную прививку могут все желающие старше 18 лет, которые не имеют противопоказаний. Для этого необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также медицинский полис. Медперсонал тщательно следит за тем, чтобы в местах акций соблюдались санитарные нормы. Также перед прививкой проводится осмотр пациента и консультация со специалистом. Для иммунизации используется отечественная и хорошо зарекомендовавшая себя вакцина «Совигрипп».

Грипп опасен серьезными осложнениями, а вакцинация – самый действенный способ их избежать. В первую очередь необходимо обезопасить себя пожилым людям, страдающим хроническими заболеваниями, а также работникам образования, здравоохранения, транспорта, торговли, тем, кто общается с большим количеством людей.

«На сегодняшний день в Челябинске не зарегистрировано случаев лабораторно подтвержденного гриппа. Если у вас нет противопоказаний, прививаться не только можно, но и нужно. Хочется обратить внимание, что за последние 10 лет в стационаре не зафиксировано ни одного тяжелого течения заболевания у пациентов, которые заранее позаботились о своем здоровье и получили вакцинацию против гриппа», – говорит главный внештатный инфекционист управления здравоохранения Челябинска Екатерина Стенько.

Челябинск, Виктор Елисеев

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