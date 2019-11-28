В центре Челябинска разваливается дом

От фасада дома, расположенного в центре Челябинска, откололся крупный кусок облицовки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 27 ноября в доме по проспекту Ленина, 53, расположенном рядом с главной площадью Челябинска – площадью Революции. Об этом житель шестиэтажки рассказал в сообществе «Советский округ №2, Челябинск».

«Отвалился массивный кусок декоративного элемента фасада здания. Часть упала прямо мне на балкон и примерно такая же часть – на тротуар у дома. К счастью, никто не пострадал. Обломки, упавшие на тротуар, были убраны с утра дворником, а те, что на балкон – лежат, не знаю, что с ними делать. Там еще осталось чему падать», – пишет горожанин.

Дом был построен в 1953 году. Его обслуживающей организацией является УК «Созвездие». Однако, жители недовольны работой управляющей компании. Известно, что в здании в этом году начался капитальный ремонт. До конца года планируется закончить ремонт кровли, а вот ремонт фасада будут заканчивать уже в следующем году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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