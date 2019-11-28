Двум копейским застройщикам предъявлено обвинение

Строителям двух домов в Копейске предъявлено обвинение в мошенничестве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», директорам ООО «Стройвыбор» и ООО «Уралфинанс» Константину Бабайлову и Сергею Назарову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). В качестве меры пресечения суд избрал ограничение круга общения, запрет общаться между собой и со свидетелями, а также ряд других запретов.

Напомним, уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено летом этого года после проверки региональным минстроем документов ООО «Стройвыбор». В отношении второго застройщика уголовное дело возбудили в сентябре. «Стройвыбор» строит дом по Коммунистическому проспекту, 28. Жилой многоквартирный дом должны были сдать еще в 2016 году. «Уралфинанс» в 2017 году должен был ввести в эксплуатацию здание с апартаментами по улице Фруктовая, 3. Обе строительные кампании аффилированы между собой.

Проверку провели после того, как дольщики дома по Коммунистическому проспекту завалили жалобами на тот момент врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера и записали видеообращение на прямую линию президента России Владимира Путина.

На данный момент оба здания так и остаются недостроенными. Однако, если стройплощадка дома №28 по Коммунистическому проспекту пребывает в запустении, на втором объекте не так давно активизировались строительные работы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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