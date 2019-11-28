«Что это было?» Жителей России озадачил странный светящийся объект в небе (ФОТО, ВИДЕО)

Жители Южного Урале наблюдали в небе странный объект.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ярко светящийся шар с конусообразным шлейфом появился в небе примерно в 19:30. Через некоторое время он погас, оставив слабое свечение.

Это явление наблюдали в Челябинске, Златоусте, Чебаркуле, Миассе, Еманжелинске, Коркино, Копейске. Как оказалось, видели его в центральной России и в Поволжье. «Я думал, в Златоусте НЛО, а оно вон оказывается чо. Такое ощущение было, что из-за облаков включили прожектор, был виден четкий конус света, достаточно быстро интенсивность света упала, в небе образовалось два дымных полукольца, осталось свечение, – рассказывают очевидцы. – Подумалось, что всё это рукотворное, не природное. Задумался, на какой высоте всё это происходило, думал, что пара-тройка километров, но судя по тому, что в Челябе тоже видели, значит, больше». Многие предположили, что это очередной метеорит. Однако ученые этот вариант опровергают. Некоторые заявляют, что на фото и видео запечатлен полет баллистической ракеты «Тополь».

Официальные комментарии данную версию подтвердили: «Боевой расчет ракетных войск стратегического назначения запустил с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области межконтинентальную баллистическую ракету комплекса «Тополь», – заявили в Миноборны. – Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 28.11.19

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