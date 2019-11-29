В Челябинске открыли охоту на людей

Горожане предупреждают о стрельбе в Тракторозаводском районе Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия в одном из дворов Тракторозаводского района Челябинска. Об этом горожанка рассказала в сообществе «Подслушано ЧТЗ» в социальных сетях.

«Будьте осторожны во дворах бомбят воздушкой, мужу попали в ногу, огромный синяк. На Танкистов, 142», – сообщила женщина.

Впрочем, в полицию горожане обращаться не стали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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