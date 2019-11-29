Студент из Казахстана напал на заксобрание Челябинской области

Пьяный студент ЮУрГУ ринулся на штурм Законодательного собрания Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на пятницу, 29 ноября. 23-летний студент Южно-Уральского государственного университета, гражданин Казахстана, разбил одно из окон входной группы Законодательного собрания Челябинской области.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, молодого человека доставили в отдел полиции «Центральный». Он привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Также решается вопрос о составлении административного протокола по статье 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.11.19

В Челябинске открыли охоту на людей. / 29 ноября ожидаются следующие события – Челябинск. / «Что это было?» Жителей России озадачил странный светящийся объект в небе (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»