Мэрия Челябинска объявила торги на контракты по содержанию дорог

Власти Челябинска объявили аукционы на выполнение работ по содержанию городских дорог.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявления о торгах опубликованы на портале «Госзакупки» на этой неделе. Всего должно пройти четыре аукциона.

По условиям конкурсов, контракт будет заключен на 2,5 года. Одному из победителей достанется Металлургический район, остальные подрядчики получат по два района города.

Самым дорогим может оказаться контракт на выполнение работ в Центральном и Советском районах. Максимальная начальная цена на него заявлена в 512,7 миллиона рублей. На содержании дорог в Калининском и Курчатовском районах за 2,5 года можно будет заработать до 406,2 миллиона рублей. Для Тракторозаводского и Ленинского районов цена определена в 425,7 миллиона рублей. На Металлургический район выделено 433,4 миллиона рублей.

Аукционы запланированы на 13 декабря. Для участия в них компании должны представить обеспечение в размере 1% от начальной стоимости работ, обеспечение контракта составит 10% от его цены.

Всего на 2,5 года власти Челябинска намерены на править на содержание дорог муниципального значения до 1,8 миллиарда работ. Отметим, что трехгодичный контракт с «Южуралмостом», истекающий 31 декабря нынешнего года, обошелся городскому бюджету в 4,3 миллиарда рублей. При этом горожане так и не оценили усилий фирмы с магнитогорской пропиской: все три года компания подвергалась жесточайшей критике, которая особенно усиливалась в зимний период из-за злоупотребления дорожников реагентами и отвратительной уборки снега.

Челябинск, Виктор Елисеев

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