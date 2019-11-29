В Верхнеуральске решили не тратить муниципальный бюджет на покупку квартир сиротам

Прокуратура Верхнеуральского района поставила вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц муниципалитета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Верхнеуральского района провело проверку исполнения администрацией муниципалитета законодательства о защите жилищных прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что в 2015-2016 годах местные власти поселили четырех сирот в непригодное для проживания жилье. В 2018 году районный суд удовлетворил требования прокурора о расторжении договоров найма с обманутыми южноуральцами и предоставлении им пригодного жилья.

При этом, поскольку ранее чиновники не смогли правильно воспользоваться средствами федерального и областного бюджетов, обязанность по повторному приобретению жилья была возложена судом на администрацию района за счет собственных средств.

Жилые помещения, действительно, были куплены. Однако сделано это было не за счет средств бюджета Верхнеуральского района, а за счет субвенций областного бюджета.

В связи с чем, материалы прокурорской проверки направлены в органы СУ СК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц муниципалитета по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Челябинск, Виктор Елисеев

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