Не гулёны, не наркоманы: на Урале ВИЧ все чаще заражаются социально благополучные молодые люди

1 декабря по инициативе ВОЗ проводится Всемирный день борьбы со СПИДом. В текущем году основной лозунг акции «Сообщества добиваются перемен».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мировое сообщество поставило перед собой глобальную задачу: остановить эпидемию ВИЧ-инфекции к 2030 году. Для Челябинской области эта задача пока труднодостижима.

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в регионе остается напряженной, отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора: по уровню пораженности (1894,4 на каждые 100 тысяч населения) область входит в десятку территорий с высоким уровнем заболеваемости ВИЧ.

Особенностями текущей эпидемиологической ситуации являются:

– увеличение полового пути передачи ВИЧ-инфекции до 65%;

– высокая доля ВИЧ-инфицированных среди неработающих, рост заболеваемости среди работающего населения;

– высокая доля лиц возраста 31-40 лет, социально благополучных, имеющих постоянного сексуального партнера и не употребляющих наркотики;

– активное вовлечение в эпидпроцесс женщин детородного возраста и, как следствие, рост числа детей с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции.

Заражение детей в большинстве случаев связано с незнанием беременными своего ВИЧ-статуса и непроведением в полном объеме химиопрофилактики вследствие отказа от наблюдения в женской консультации.

Сегодня ВИЧ-инфекция перестала быть болезнью «группы риска». Социальный статус, возраст и внешность человека не могут свидетельствовать о наличии или отсутствии у него ВИЧ-инфекции. Заболевание может длительно протекать без клинических проявлений. Однако при своевременном обращении за медицинской помощью и проведении необходимого лечения качество жизни ВИЧ-инфицированного пациента улучшается и снижается риск распространения инфекции, подчеркивают медики.

В сложившейся ситуации личная профилактика является ведущей мерой предупреждения распространения ВИЧ-инфекции. Осознанное отношение к своему здоровью и поведению может существенно снизить риск инфицирования ВИЧ.

Сегодня женщина, инфицированная ВИЧ, может родить здорового неинфицированного ребенка. Благодаря профилактическим мерам заражаются ВИЧ лишь 2% детей или даже меньше. Но для этого беременная женщина должна как можно раньше обратиться к врачу, чтобы пройти тестирование на ВИЧ, и своевременно начать принимать лекарства для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку.

Настоящий этап развития эпидситуации по ВИЧ-инфекции характеризуется сочетанием у больных ВИЧ-инфекцией нескольких болезней, связанных единым патогенетическим механизмом на фоне иммунодефицита (туберкулез, вирусный гепатит, злокачественные новообразования и др.), что существенно отягощает состояние больных и требует пересмотра многих взглядов, новых подходов в организации помощи больным, подготовке специалистов и терапии с привлечением помимо инфекционистов представителей других дисциплин.

Одной из неблагоприятных тенденций в развитии эпидемии ВИЧ является неуклонный рост числа больных с сочетанной инфекцией ВИЧ и туберкулеза. В текущем году в Челябинской области по данным мониторинга находилось на учете 2 тыс ВИЧ – инфицированных с активной формой туберкулеза.

Получить информацию по интересующим вопросам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции можно, обратившись на официальный сайт ГБУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» (СПИДЦЕНТР.РФ) и в поликлинике по месту жительства.

Челябинск, Павел Зварзин

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